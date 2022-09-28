В открытом доступе появилась шокирующая правда о том, почему павел Прилучный так быстро женился.

В открытом доступе появилась шокирующая правда о том, почему павел Прилучный так быстро женился.25 августа всю Россию облетели торжественные снимки с пышной свадебной церемонии актера Павла Прилучного и его коллеги Зепюр Брутян. В тот день ряд СМИ сообщил, что на самом деле звезды расписались гораздо раньше. И сегодня этому нашлось подтверждение.В телеграм-канале "НеМалахов СЛИВки" появились снимки из ЗАГСА, где предположительно Павел Прилучный целует Зепюр Брутян. Жених был одет в строгий костюм, а невеста в скромный белый брючный костюм. Фото датируется 12 мая 2022 года. Выходит, что звезда сериала "Мажор" расписался со своей новой пассией еще весной."Говорят, "мажор" так торопился со свадьбой, потому что невеста была девственницей", – говорится в сообщении телеграм-канала.Напомним, роман Павла Прилучного и Зепюр Брутян развивался настолько стремительно, что многие фанаты даже сначала не поверили в его реальность. Поклонники решили, что артист выкладывает фотографии со съемок, в которых участвует его напарница. Однако вскоре стало ясно, что у пары все серьезно. Тогда россияне удивились такой публичности Прилучного, ведь свою бывшую Мирославу Карпович он ото всех прятал и нигде с ней не появлялся.