В Сети снова заговорили о личной жизни Андрея Малахова.

В Сети снова заговорили о личной жизни Андрея Малахова.Недавно некий источник заявил о разладе в семье Андрея Малахова и Натальи Шкулевой. Дескать, супруги недалеки от развода, да и жили они всегда якобы каждый своей жизнью. Слухи породило в том числе отсутствие свежих фотографий пары в соцсетях.Телеведущий, можно сказать, до последнего не комментировал информацию или, точнее, домыслы общественности, но все-таки решил высказаться. "Это вы просто с нами на прошлой неделе в Читу не ездили", – пошутил Малахов и попросил публику не переживать.Реакция на так называемый развод Малахова повеселила соцсети, а в частности – блогершу Лену Миро, которая не упускает возможности прокомментировать различные сплетни из шоу-бизнеса. Обозревательница считает забавным, что публика делает выводы на основании публикаций знаменитости в Сети."Деваться некуда, нужно комментировать, давать свежие фотографии, чтобы доказать, что внутри семьи все по-прежнему", – написала Лена в "Живом журнале".Лена Миро, комментируя домысли поклонников Андрея Малахова, заявила, что от слухов и сплетен страдают как раз таки те знаменитости, которые нередко демонстрирует личную жизнь в соцсетях.