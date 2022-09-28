С начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию еще 30 домов по программе реновации. Новостройки расположены в 11 округах.

С начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию еще 30 домов по программе реновации. Новостройки расположены в 11 округах.Общая площадь квартир в новых домах – более 360 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.Пять домов введено в эксплуатацию в Юго-Западном административном округе. В Южном и Северном – по четыре новостройки.Из 30 новых домов под заселение передано 14. В построенное жилье переедут более 10 тысяч человек, уточнил Левкин.В пример глава департамента привел новостройку на Селигерской улице. В ней 220 однокомнатных, 66 двухкомнатных и 44 трехкомнатные квартиры."Первый этаж нежилой, помещения на нем отведены для открытия коммерческих предприятий социально-бытовой направленности", – рассказал Левкин.Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев , что переселение из 531 ветхой пятиэтажки начали 90 тысяч москвичей. Из них около 73 тысяч уже получили квартиры в новых домах.В программу реновации включено 5175 домов, построенных в середине прошлого века. Переселение пройдет в несколько этапов и завершится в 2032 году.Москвичи переезжают в рамках своего района. Новые дома строятся в максимально возможной близости от старых. Людям не придется менять привычную среду обитания, они продолжат пользоваться теми же магазинами, социальными объектами и местами отдыха.Переселенцам предоставляют квартиры с полной отделкой класса комфорт. В новых квартирах просторные коридоры, комнаты и кухни. Площадь нового жилья в среднем на 30% больше старого.