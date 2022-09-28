Двое мужчин погибли накануне ночью на пожаре в Александровском районе. Трагедия произошла в деревне Лизуново, на улице Мусатова. Там загорелся двухэтажный жилой дом. Сообщение о возгорании

Двое мужчин погибли накануне ночью на пожаре в Александровском районе. Трагедия произошла в деревне Лизуново, на улице Мусатова. Там загорелся двухэтажный жилой дом. Сообщение о возгорании поступило на пульт главного управления МЧС области в 23 часа 7 минут. К месту происшествия выехали восемнадцать огнеборцев. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области В ходе тушения, на месте