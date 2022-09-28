Двое работников Владимирского хлебокомбината приняли для себя важное решение и добровольцами...

Двое работников Владимирского хлебокомбината приняли для себя важное решение и добровольцами отправились защищать население Донбасса. Подробности у Александра Сыпченко.Работники Владимирского хлебокомбината аплодисментами провожают своих коллег-добровольцев, которых направятся в зону специальной военной операции по защите Донбасса. Конечно, только после прохождения специальных курсов. Олег Гурычев уже имеет военную подготовку, служил в ВДВ старшим радистом. Решение поддержать наших военных принял, не взирая на опасения родных и друзей.Олег Гурычев, доброволец:– По сути я являюсь идейным человеком, патриотом своей России, какая бы она ни была и чтобы у нее ни случилось, я всегда на хорошей стороне и всегда окажу поддержку как близким, так и всем жителям Российской Федерации.Работники "Владимирского хлебокомбината" понимают ответственность и важность этого решения. Они ежедневно выполняют свой долг, обеспечивая регион и страну хлебом. Предприятие обеспечивает выполнение мобилизационного задания, государственные и муниципальные контракты по поставке хлеба в военные части, больницы, школы, детские сады и другие социальные учреждения. Поэтому очень важно, при формировании призывного контингента учитывать интересы стратегических предприятий, обеспечивающих выпуск жизненно важной для населения продукции.Станислав Лапичев, исполнительный директор Владимирского хлебокомбината:– Конечно же каждое звено, каждый сотрудник нам очень важен для того, чтобы выполнить ту возложенную на нас стратегически важную обязанность по обеспечению населения и армии хлебом.Более 80 лет назад, в переломный период Великой Отечественной Войны, когда враг стоял у ворот Москвы, владимирские хлебопеки встали на круглосуточную трудовую вахту и выполняли задание по производству хлеба для солдат Красной Армии. И их труд фактически приравнивался к военной службе. Тогда, как и сегодня, берегли каждую крошку хлеба.Александр Сыпченко, Егор Герасимов."Вести-Владимир"