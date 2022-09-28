Зарегистрировать лодку или катер, пройти техническое освидетельствование и подать заявку на...

Зарегистрировать лодку или катер, пройти техническое освидетельствование и подать заявку на аттестацию на право управления маломерным судном можно с помощью сайта Госуслуги, напоминают в госинспекции по маломерным судам.Однако в некоторых случаях присутствие гражданина все же необходимо. При аттестации, от заявителя требуются оригиналы документов, кроме того сама проверка знаний проводится в очном формате. С начала года ГИМС рассмотрела 753 заявления на оказание государственных услуг. Из них 186 в режиме онлайн. Чаще всего в электронном виде запрашивалась госуслуга по аттестации на право управления маломерными судами.Андрей Савинов, заместитель начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области:– Подробный перечень государственных услуг оказываемых центром ГИМС размещен на сайте главного управления. Для удобства подачи заявления граждане могут воспользоваться сервисом порталом государственных услуг, на одноименном сайте Госуслуги.ру. На все категории платных услуг распространяется скидка тридцать процентов при оплате государственной пошлины. Значительно упрощаются процедуру получения государственной услуги и экономит время гражданина. Заявитель сам выбирает удобную дату и время посещения подразделения ГИМС. Сокращается количество требуемых для подачи документов, также имеется возможность отслеживания статуса поданных запросов.