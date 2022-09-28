Лолита Милявская всегда отличалась сильным характером и боевым духом.

Лолита Милявская всегда отличалась сильным характером и боевым духом.Российская певица Лолита Милявская объявила о принципиально важном решении на фоне частичной мобилизации. На фоне коллег, которые отказываются давать концерты, артистка выразила совсем иное мнение.Недавно певица Валерия и исполнитель Стас Михайлов отказались выступать. В отличие от них Лолита продолжит свой тур по России. Во время концерта в Иваново певица обратилась к поклонников, обозначив свою позицию."Я не отменю ни одного концерта, если на то не будет государственной воли... Поэтому в данном случае, простите, я считаю себя военнообязанной. И я обязана делать ту работу, которую не делают психотерапевты", – заявила Лолита.Певица отметила, что после пандемии коронавируса у многих людей пошатнулась психика, а в нынешних обстоятельствах многие и вовсе нуждаются с экстренной поддержке. Поэтому, по мнению певицы, отменять концерты сейчас никак нельзя.Артистка отметила, что сама столкнулась с потерей близких. В ее окружении из жизни ушли аж пять человек как раз из-за того, что не смогли справиться с паникой и стрессом. При этом Лолита отметила, что Борис Моисеев, который скончался накануне, не входит в их число.