Владимирцы стали чаще брать микрозаймы. С начала года жители региона заключили четырнадцать с...

Владимирцы стали чаще брать микрозаймы. С начала года жители региона заключили четырнадцать с половиной тысяч краткосрочных кредитов. В среднем, одалживают не больше десяти тысяч рублей, но общее количество договоров по сравнению с прошлым годом выросло на 13 процентов.МФО стали вдвое активнее кредитовать и бизнес. Предприятия и индивидуальные предприниматели получили почти 400 миллионов рублей, в том числе по льготным программам организациям, которые нуждаются в поддержке в условиях санкций. В регионе зарегистрированы 4 микрофинансовые организации, услуги кредитования оказывают 118 подразделений МФО. Легальность работы той или иной фирмы легко проверить. Полный список есть на сайте Банка России.