Осень вступает в свои права все увереннее. Но поводов для депрессии нет, когда есть искусство. Оно вдохновляет, окрыляет, утешает. Выбирайте концерты, спектакли и фильмы на свой вкус. И не унывайте!

Осень вступает в свои права все увереннее. Но поводов для депрессии нет, когда есть искусство. Оно вдохновляет, окрыляет, утешает. Выбирайте концерты, спектакли и фильмы на свой вкус. И не унывайте!ПРЕМЬЕРА"Турдейская Манон Леско"Автор повести о "советской МанонЛеско"– Всеволод Петров,несправедливо забытый сегодня известный искусствовед (1912-1978), писатель имузейный деятель. Друг Даниила Хармса, ученик Николая Пунина, рафинированныйпитерский интеллигент с безупречным литературным и художественным вкусом. "Турдейская Манон Леско" – один важнейшихтекстов русской литературы ХХ века, "пролежавший в столе" более шестидесятилет. Театр Елены Камбуровой восстанавливает справедливость, открывая зановозабытое имя "несовершенного гения" – писателя "вне формы" и представляетвсероссийскую премьеру спектакля молодого режиссера Дениса Сорокотягина поодноименной повести. Он обращается к довольнопопулярному, но принципиально новому для Театра музыки и поэзии, жанру,получившему название читакль, в котором соединяются элементымузыкально-драматического спектакля и литературной читки.8 октября, театр Елены Камбуровой."Новая оптимистическая"Эта постановка – авторское сочинение Константина Богомолова. Жанр спектакля – трагикомедия.По словам режиссера, зрителей ждет "театр о театре и не только о нем". Художником выступает постоянный соавтор Богомолова Лариса Ломакина. "Новая оптимистическая" станет десятой, юбилейной постановкой Константина Богомолова на сцене Московского Художественного театра. В спектакле заняты: Павел Ващилин, Игорь Верник, Ольга Воронина, Лера Горин, Илья Козырев, Вера Майорова, Игорь Миркурбанов, Евгений Перевалов, Александра Ребенок, Александр Семчев, Артем Соколов, Данил Стеклов, Валерий Трошин, Кирилл Трубецкой, Мария Фомина.1, 2 октября, МХТ им. Чехова."История одной комнаты"Спектакль, сочиненный хореографом Артемом Игнатьевым для труппы театра "Балет Москва", – мистический альманах событий, произошедших с разными людьми в одном месте. Это вымышленное помещение – аллегорический образ небытия и константного безвременья, как бы погружающий главных героев в состояние консервации. Автор постановки заключает своих героев в схематично-аскетичное пространство комнаты, наполняя его новыми смыслами с помощью танца. Стерильное помещение, созданное художником Павлом Ивашкиным, – это облицованная плиткой камера без окон и дверей, лишённая не только тепличного уюта, но и бытовой захламлённости. Комната, выстроенная создателями спектакля, существует вне конкретного летоисчисления. Она воплощает собой некое подобие герметичной головоломки, обладающей интерпретационной свободой.1, 2 октября, "Школа драматического искусства" (Сцена на Новослободской).ТЕАТР"Подслушанное, подсмотренное, незаписанное"Вы когда-нибудь прислушивались, о чем разговаривают люди в кафе? Нет? А вы знаете, что иногда там решаются судьбы? Спектакль-импровизация от режиссера Иосифа Райхельгауза и драматурга Евгения Гришковца заставит вас смеяться сквозь слезы и поднимет настроение всем любителям юмора! Вы зайдете в ресторан "Зимний Эрмитаж". Рядом с вами, за соседними столиками, окажутся экстравагантная блондинка, посол из Индии, "профессиональный" переводчик, одинокий юбиляр и не только… Главной особенностью постановки является ее импровизационный характер: артисты общаются, как в жизни, придумывают ответы здесь и сейчас. В начале спектакля им известны только предлагаемые обстоятельства, но как будут развиваться события – не знает никто.1 октября, "Школа современной пьесы".ФИЛЬМ"Флай: танец свободы"По сюжету фильма, 20-летняя Бекс (Свенья Юнг) отбывает тюремный срок после неприятной истории и вынуждена проходить социальную реабилитацию. Одинокой бунтарке нелегко дается этот путь. Ее тренер Ава (Ясмин Табатабай) изо всех сил старается на своем примере привить любовь к танцам Бекс и другим участникам их коллектива Resis, чтобы из этих бунтарей-одиночек создать сплоченную команду, готовую и к борьбе в танцевальных баттлах, и к реальной жизни на свободе. Бекс постепенно начинает открываться окружающим и ощущает особую связь со своим партнером по танцам Джеем (Бен Вихерт). Танцоры Resis начинают все сильнее верить в себя, но трагическое прошлое Бекс внезапно настигает ее. Режиссер Катя фон Гарнье совершает переворот в жанре кино о танцах!В кино с 6 октября.ФЕСТИВАЛЬ"Москва встречает друзей"Ежегодно проводимый Благотворительным фондом Владимира Спивакова фестиваль собрал ребят из более чем 50 регионов России и 25 стран мира. В рамках фестиваля состоятся 12 концертов и 2 выставки в формате офлайн, а также 3 концерта, 3 выставки и 2 мастер-класса в онлайн-формате. Фестиваль откроется 1 октября, в Международный день музыки, в Светлановском зале Дома музыки. Вместе с юными талантами из разных уголков России, Словении и Армении выступят также музыканты камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова. Не менее торжественным будет и закрытие фестиваля, проводимое 10 октября в Московском театре "Мастерская Петра Фоменко". Как на открытии, так и на закрытии для посетителей фестиваля будут организованы выставки художественных работ юных участников.С 1 по 10 октября.МУЗЫКА"Гарри Поттер. Симфонический саундтрек"Оркестр под руководством Сергея Акимова представит новую концертную программу приуроченную ко дню ко Дню Всех Святых! В этот прекрасный вечер зрители с головой окунутся в атмосферу чудес и невероятных приключений. Слушателей ждут темы из саундтрека первых трех фильмов про юного волшебника. Но это не простой оркестр, это коллектив юных магов-учеников школы Хогвартс. Со всех четырех факультетов были собраны самые талантливые студенты: скрипки из Гриффиндора, альты и виолончели из Слизерина, деревянные духовые из Пуффендуя, а медные духовые и ударные из Когтеврана. Концерт сопровождается отрывками из книг Джоан Роулинг.30 сентября, Кремлевский дворец."Зарядье" приглашаетВ зале "Зарядье" открывается Новое концертное пространство для выступлений одарённых молодых исполнителей, а также встреч артистов со зрителями. Задача Нового пространства – создание неформальной среды для широкой аудитории, где одинаково комфортно и постоянным зрителям, и молодежи, у которой посещение концертных залов еще не вошло в привычку. В Новом концертном пространстве, расположенном в самой красивой точке зала с видом на Парящий мост, Церковь Зачатия праведной Анны и Москворецкую набережную, уже распланированы концерты до конца этого сезона, а также встречи с артистами, Music Talk, мастер-классы и другие мероприятия. Стоимость билета в Новое пространство Зала Зарядье – 300 рублей. На концерте открытия выступят молодые артисты, только начинающие свой путь на большой сцене, и признанные музыканты: Юрий Башмет, Борис Березовский, Софья Кипрская, Варвара Кутузова, Полина Шамаева, Игорь Подоплелов и другие.1 октября, "Зарядье".Bel SuonoBel suono – это​ оригинальный микс современных технологий с лучшими образцами классической и современной музыкальной культуры. Трио молодых пианистов-виртуозов, которые полностью отдаются музыке и зрителю, а каждое произведение является отдельным видом искусства. В этот вечер вас ждёт множество ярких премьер, написанных специально для этого концерта, уже полюбившиеся шедевры классической и современной музыки в оригинальной обработке Bel Suono, а также авторские произведения солистов!30 сентября, Большой зал консерватории."Солисты МГАСО"В новом сезоне Московский государственный академический симфонический оркестр возрождает серию камерных концертов. В четырех программах участвую концертмейстеры и артисты оркестра. В их исполнении прозвучат произведения Баха, Йозефа Гайдна, Бетховена, Брамса, Равеля, Финка, Левитана и других композиторов.Слушателей ждет погружение в четыре удивительных мира. Первый концерт посвящен струнному квартету. Вторая программа представит буйство фантазии композиторов в использовании перкуссий и ударных инструментов. Третий концерт погрузит аудиторию в сладостный мир звучания арфы в дуэтах, трио, квартетах и квинтетах с другими инструментами оркестра. Четвертый – финал-цикла – продемонстрирует все грани мастерства виолончелиста.2 октября, "Зарядье".СКОРО"Великие русские концерты"Сразу два величайших шедевра русской музыки, от которых буквально захватывает дух – Первый фортепианный концерт Чайковского, "монументальный гимн жизни", музыкальный символ России, и грандиозный 3-й фортепианный концерт С. В Рахманинова, имеющий репутацию одного из самых технически сложных концертов классического фортепианного репертуара! Также вас ожидает интересный ретроспективный ракурс о переплетении судеб П. И. Чайковского и С.В. Рахманинова от специального гостя – Дениса Андреевича фон Мекк (прямой потомок семей фон Мекк и Чайковских). Солисты – лауреат Международного конкурса Чайковского Александр Лубянцев (фортепиано Санкт-Петербург), лауреат международных конкурсов Елена Дроздова (фортепиано Москва). Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края. Дирижер – Дмитрий Лузин.11 октября, Большой Зал Московской консерватории.