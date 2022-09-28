Страшная весть из Новороссийска, где проходит турнир Детской футбольной лиги. В минувшее...

Страшная весть из Новороссийска, где проходит турнир Детской футбольной лиги.В минувшее воскресенье, 25 сентября, там скончался бывший защитник владимирского «Торпедо» Игорь Валентинович Варламов. Ему был 51 год. Об этом сообщили на официальном сайте ФК "Торпедо". Игорь Валентинович руководил на этом турнире командой нашей СШОР.Прощание с Игорем Варламовым состоится в пятницу 30 сентября во Владимире в Свято-Казанском храме с 9:30 до 12:00.Фото Футбольный клуб "Торпедо-Владимир"