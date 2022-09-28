Указом Президента Российской Федерации от 26 сентября 2022 года за номером 667 на должность...

Указом Президента Российской Федерации от 26 сентября 2022 года за номером 667 на должность начальника Управления МВД РФ по Владимирской области назначен полковник полиции Медведев Валерий Витальевич.Стало известно, что он приступит к работе на следующей неделе, а нового начальника представят личному составу.Ранее он работал заместителем начальника Управления МВД России по Белгородской области, был начальником областной полиции.Валерий Витальевич Медведев родился 9 октября 1965 года в городе Волгограде.Образование - высшее юридическое. В 1996 году окончил Академию Управления МВД России.Службу в органах внутренних дел начинал в 1988 году следователем ОВД Славянского горрайсполкома Краснодарского края.Его предшественник на посту начальника Управления МВД России по Владимирской области Василий Кукушкин вышел этим летом в отставку по достижении предельного возраста. С тех пор в качестве врио на этом посту работал Бузин Пётр АлександровичФото Управления МВД России по Белгородской области