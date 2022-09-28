По народному календарю 28 сентября величали, как Никита Гусятник или Репорез. Название этого дня...

По народному календарю 28 сентября величали, как Никита Гусятник или Репорез. Название этого дня произошло не случайно. Православные христиане чтят память Никиты Готского. Великомученик жил в IX веке на берегах Дуная. Он был воином, который отказался от язычества и уверовал во Христа, после чего обратил в христианство всех своих соплеменников.В народе же его прозвали Никитой Гусятником, так как 28 сентября принимались за стрижку скота, и убой гусей, мясо которых хозяйки либо запасали на зиму, либо выставляли на продажу. А те, кто не держал этих птиц у себя во дворе, отправлялись к берегам рек и озер на охоту.Наши предки старались задобрить домового и водяного. Для этого одного гуся надо было зарубить, а туловище бросить в болото. Женщины с самого утра занимались готовкой на кухне. Из мяса готовились различные блюда: гусей и запекали, и делали котлеты и даже добавляли в салаты.В этот день собирали последний урожай репы. Считалось, что после Никиты Гусятника, на огороде больше ничего расти не будет.Этот день был прекрасным для охоты. Предки считали, что 28 сентября дикие гуси набирали массу для длительного перелета в теплые края. Поэтому их мясо будет очень вкусным.Чего не стоит делать в этот день?День не подходит для домашних посиделок. Лучше завтра отправиться в поездку или запланировать прогулку в парке. Тем самым привлечете в свой карман финансы. А кто на диване целый день просидит, тот до конца года будет нуждаться в деньгах.В этот день нельзя грустить, жаловаться на судьбу – накликаете беду.Не стоит близко подходить к водоемам. Предки говорили, что нечисть утащит. А женщинам не рекомендовалось ходить и в баню.Запрещалось рассказывать о своих успехах. Если человек похвастается на Никиту Гусятника, то точно все потеряет. К нему придут проблемы с деньгами и личной жизнью.Необдуманные покупки также могут привести к неприятностям, поэтому деньги нужно оставить дома и взять в магазине только то, без чего не обойтись в быту.Какая зима придет, расскажут народные приметы:Если 28 сентября синицы забеспокоились, то зима придет скоро.Гуси на юг полетели – на Покров ударит мороз.Предки наблюдали за муравейниками. Если их много – зима выдастся холодной.На Никиту Гусятника день ясный, значит, следующий будет ветреным.Гуси высоко летят – весной снег рано и быстро растает.Заметили иней на деревьях, ждите скорых дождей.Утки ныряют в пруду – будет слякоть.Гуси до сих пор сидят на земле – осень будет теплой.Фото: pxfuel.com/