Лидером рейтинга по стоимости арендного жилья стала Москва.

Лидером рейтинга по стоимости арендного жилья стала Москва.Российский рынок недвижимости постепенно приходит в себя нафоне миовой экономической нестабильности. Изначально многие собственники жильярешили отказаться от планов по продаже домов и квартир и перевели их вкатегорию аренды. В последствие это привело к непропорциональному повышениюпредложения и, соответственно, снижению цен. На данный момент специалистыготовы озвучить конкретные цифры, установившиеся в разных уголках страны.Так, специалисты уже определили города России с самойвысокой ценой за аренду недвижимости. Чтобы снять малогабаритную квартиру,больше всего придется заплатить в российской столице. Об этом сообщает изданиеРБК со ссылкой на исследование портала "Мир квартир".По их данным, самое дорогое арендное жилье сегодня находитсяв Москве. В среднем за квартиру площадью менее 31 квадратных метров придетсявыложить почти 36 тысяч рублей в месяц.На втором месте сегодня находится один из самых популярныхроссийских курортов. В расположенном на берегу Черного моря Сочи недвижимостьобойдется в среднем в более 30 тысяч рублей.Наконец, замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Чтобыснять квартиру в Северной столице, придется выложить за месяц почти 24 тысячирублей.Дешевле всего арендное малогабаритное жилье стоит вВолжском, Саранске, Пензе, Брянске и Кургане. Там за квартиру придется отдатьот восьми с половиной до почти десяти тысяч рублей.