Откликнулись на наш сюжет. У Александра Корнишина из Собинки эпилепсия. Молодой человек наблюдается в Собинской больнице и периодически приезжает к специалисту в Областную клиническую –

Откликнулись на наш сюжет. У Александра Корнишина из Собинки эпилепсия. Молодой человек наблюдается в Собинской больнице и периодически приезжает к специалисту в Областную клиническую – во Владимир. Однако только из наших новостей молодой человек и его мама узнали, что врач, который консультировала их в ОКБ, больше там не работает. Хотя на сайте медучреждения имя специалиста