Автобус полный туристов, жара, сервис наш - кондиционер не работает
- в пути уже несколько часов и тут... кто-то так испортил воздух!!
у всех глаза режет, народ в бешенстве: "Дайте нам этого урода - разорвём
на кусочки" и всё в таком духе.
Тут встаёт мужчина солидного вида:"Спокойствие - я экстрасенс в 10
- м поколении и без проблем вычислю этого ублюдка. Мне нужна нитка
длинной на весь автобус. " Народ засуетился достал где-то нитку. Экстрасенс
: "Теперь натяните нитку от начала и до конца салона и все возьмитесь
за нитку". "Все взялись?!" "ДАА." "Кто пёрнул, тоже взялся?!" "ДА."
еще анекдот!