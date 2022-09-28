Демонтаж пострадавших от пожара конструкций почти завершён, половину заменили на новые. И это...

Демонтаж пострадавших от пожара конструкций почти завершён, половину заменили на новые. И это несмотря на то, что предполагавшийся объём работ удвоился. При демонтаже выяснилось, что выгорело не 500, а 1000 куб. м площадей.На этой неделе строители начнут делать стяжку на полах. На следующей ожидается поставка стеклопакетов. Тогда должны демонтировать старое, покрытое гарью и копотью остекление и установить новое. Необходимо закрыть тепловой контур к зиме."Срок сдачи объекта по контракту – в начале 2024 года, сообщил в своем тг-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. - Подрядчик со сдержанным оптимизмом планирует закончить реконструкцию к началу следующего театрального сезона – в сентябре 2023 года. Будем благодарны строителям, если получится.Напомним, 29 июня 2020 года мужчина 1967 года рождения проводил электромонтажные работы, используя кустарно изготовленный сварочный аппарат. Это привело к возгоранию помещения театра общей площадью 500 квадратных метров. Сумму ущерба оценили в 118 миллионов рублей.В апреле суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 6 месяцев с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы осужденного.На фото тг-канала губернатора Владимирской области Александра Авдеева - граффити, которые оставили строители драмтеатра более 50 лет назад