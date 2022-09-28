Александровская городская прокуратура добивается расселения жильцов аварийного...

Александровская городская прокуратура добивается расселения жильцов аварийного домаАлександровской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения жилищного законодательства по обращению местной жительницы.Установлено, что обратившаяся с семьёй проживает в жилом доме № 1, расположенном по ул. Островского города Струнино.В 2015 году этот дом признан непригодным для постоянного проживания, аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения граждан до 31.12.2023.Экспертной организацией проведено обследование жилого дома, по результатам которого сделаны выводы, что деревянные перекрытия здания, кровля находятся в аварийном состоянии, конструкции фундаментов, стен находятся в недопустимом состоянии.Проживание в таком доме создаёт угрозу жизни и здоровью заявительницы.По результатам проверки в Александровский городской суд направлено исковое заявление с требованием к администрации города Струнино предоставить женщине по договору социального найма во внеочередном порядке благоустроенное жилое помещение, общей площадью не менее занимаемой, в границах города Струнино.Суд удовлетворил иск, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Решение суда в законную силу не вступило.Фото: pxfuel.com