Наводим порядок с медосвидетельствованием, сообщил в своем тг-канале губернатор Владимирской...

"Наводим порядок с медосвидетельствованием", сообщил в своем тг-канале губернатор Владимирской области.Получил много сигналов о некорректной мобилизации, пояснил он."По всем проводим проверки, - уточнил Александр Авдеев. - В результате за 6 дней с 21 сентября из учебного центра домой вернулось пять человек. Двое из них не должны были там оказаться в связи с серьёзными заболеваниями, ещё трое – по другим основаниям".Напомним, губернатор Александр Авдеев посетил учебный центр в Коврове. Глава региона лично проверил условия размещения земляков, призванных по частичной мобилизации.Фото ГТРК "Владимир"