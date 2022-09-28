Сотрудники московских военкоматов отреагировали на поступившие жалобы и вместе с городскими службами провели дополнительную проверку мобилизационных данных военнообязанных. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сотрудники московских военкоматов отреагировали на поступившие жалобы и вместе с городскими службами провели дополнительную проверку мобилизационных данных военнообязанных. Об этом в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.Также проверили разосланные повестки на соответствие требованиям указов президента и приказов Минобороны.В результате проверок военкоматы разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных данных, рассказал Собянин.На этой неделе в военкоматах появились специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам мобилизации. Работа будет вестись в постоянном режиме, подчеркнул мэр.Для оперативного рассмотрения жалоб москвичей по вопросам мобилизации открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77.Мобилизация в Москве , многие приходят сами, сообщил ранее заместитель военного комиссара столицы Максим Локтев. Жалобы ошибочно призванных рассматриваются незамедлительно.Напомним, что мэр Москвы дополнительные выплаты для мобилизованных.О решении начать частичную мобилизацию президент России Владимир Путин сообщил в ходе обращения к гражданам 21 сентября.