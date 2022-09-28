Для отработки поступающих обращений граждан по организации процесса глава Владимирской области...

Для отработки поступающих обращений граждан по организации процесса глава Владимирской области Александр Авдеев поручил главам органов местного самоуправления определить должностных лиц, ответственных за взаимодействие с семьями мобилизованных и военкоматами. На местах сработали оперативно – в тот же день за этими направлениями закреплены определённые сотрудники:Фото пресс-служба администрации Владимирской области