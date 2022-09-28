Сетевой гипермаркет товаров для дома «Леруа Мерлен» возводит свой магазин во Владимире. Как мы уже...

Сетевой гипермаркет товаров для дома «Леруа Мерлен» возводит свой магазин во Владимире. Как мы уже рассказывали (ссылка), магазин будет располагаться рядом с «Глобусом». Площадь территории, которую займёт гипермаркет, составляет 8,6 гектара.В данный момент во Владимире производятся работы по благоустройству территории ТЦ, прокладка наружных сетей коммуникаций и возведение корпуса здания, сообщил Дмитрий Валерьевич Мальчев, начальник строительства компании «Европейские строительные технологии». Строительство идет по графику, отставания нет.Открытие магазина запланировано на 15 июля 2023 года.Фото: tut-magaz.ru