В Гороховце вынесен приговор по уголовному делу о 10 эпизодах преступной деятельности Гороховецким...

В Гороховце вынесен приговор по уголовному делу о 10 эпизодах преступной деятельностиГороховецким районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в несоблюдении установленных судом ограничений (4 эпизода), пяти кражах с проникновением в жилище и одной — с банковского счета.В ходе судебного разбирательства установлено, что неоднократно судимый мужчина, в отношении которого установлен административный надзор, много раз нарушал предусмотренные ограничения, совершал административные нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность: распивал спиртные напитки на улицах города, находился в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах.Кроме того, злоумышленник с ноября 2021 года по январь 2022 года совершил ряд краж из домов деревень Гороховецкого района.В январе 2022 года, обнаружив на одной из улиц г. Гороховец банковскую карту, мужчина оплатил ею в магазине приобретенные продукты питания, сигареты и алкоголь, тем самым совершив хищение денежных средств с банковской карты.Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии особого режима, рассказала пресс-служба облпрокуратуры.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Pexels.com