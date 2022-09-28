Мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления,...

Мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления, совершенного в 2015 году."Вести" уже сообщали об этом нашумевшем деле.Следствием и судом установлено, что в декабре 2015 года обвиняемый в ходе конфликта, произошедшего в дачном домике одного из садовых товариществ, из-за отказа сходить за спиртным, нанес не менее 6 ударов деревянным бруском в область лица и головы своему знакомому. Опасаясь ответных действий, мужчина подпер дверь комнаты шкафом и закрыл дачный дом на замок, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Тело 59-летнего потерпевшего через сутки обнаружили знакомые, пришедшие его навестить, и незамедлительно сообщили в правоохранительные органыБлагодаря продолжающейся планомерной работе по раскрытию преступлений прошлых лет во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УМВД России в 2022 году, по результатам молекулярно-генетической судебной экспертизы, проведенной в Судебно-экспертном центре Следственного комитета Российской Федерации, установлена причастность подозреваемого к совершению преступления.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью.Фото https://www.pxfuel.com/