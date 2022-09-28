Давняя проблема решена. В деревне Звягины горы Александровского района прошли работы по замене опор...
Давняя проблема решена. В деревне Звягины горы Александровского района прошли работы по замене опор и линий электропередачи. Что изменилось, расскажет Мария Платанюк.
– Ветер дует, эти провода под напряжением летают, искрят, летают шаровые молнии по деревне.
Еще недавно режим "все выключено" для жителей деревни Звягины горы был, увы, привычным. Алексей Пинаичев рассказывает: в непогоду изоляторы вылетали из опор. Часто происходили короткие замыкания. Прежним столбам- деревянным- давно перевалило за полвека.
Алексей Пинаичев, житель деревни Звягины горы:
– Основная проблема та, что деревня находится на возвышенности и простой колодец выкопать нельзя. Колодец у нас электрический. И когда у нас происходило от этого, мы пили дождевую воду. Мы больше не могли никаким образом добыть воду. Дождевую или снег.
"Включить свет" - такой была главная мечта. За решением вопроса люди обратились в общественную приемную "Единой России" и написали предложения в "Народную программу" партии. Жителей услышали. Старые опоры заменили на современные бетонные. А полкилометра оголенных проводов- на новые изолированные. Появилась в Звягиных горах и новая дорога.
Анна Кузнецова, глава администрации Александровского района:
– Это как раз показательная история, когда органы местного самоуправления, во взаимодействии с сетевой организацией не просто решили проблему- поставить 12 столбов, а комплексно подошли к решению тех проблем, с которыми люди обратились.
Прежде холодный сезон становился испытанием. Теперь же люди знают, что они будут и с электроэнергией, и с водой.
Мария Платанюк.
"Вести-Владимир"