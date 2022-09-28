Давняя проблема решена. В деревне Звягины горы Александровского района прошли работы по замене опор...

Давняя проблема решена. В деревне Звягины горы Александровского района прошли работы по замене опор и линий электропередачи. Что изменилось, расскажет Мария Платанюк.– Ветер дует, эти провода под напряжением летают, искрят, летают шаровые молнии по деревне.Еще недавно режим "все выключено" для жителей деревни Звягины горы был, увы, привычным. Алексей Пинаичев рассказывает: в непогоду изоляторы вылетали из опор. Часто происходили короткие замыкания. Прежним столбам- деревянным- давно перевалило за полвека.Алексей Пинаичев, житель деревни Звягины горы:– Основная проблема та, что деревня находится на возвышенности и простой колодец выкопать нельзя. Колодец у нас электрический. И когда у нас происходило от этого, мы пили дождевую воду. Мы больше не могли никаким образом добыть воду. Дождевую или снег."Включить свет" - такой была главная мечта. За решением вопроса люди обратились в общественную приемную "Единой России" и написали предложения в "Народную программу" партии. Жителей услышали. Старые опоры заменили на современные бетонные. А полкилометра оголенных проводов- на новые изолированные. Появилась в Звягиных горах и новая дорога.Анна Кузнецова, глава администрации Александровского района:– Это как раз показательная история, когда органы местного самоуправления, во взаимодействии с сетевой организацией не просто решили проблему- поставить 12 столбов, а комплексно подошли к решению тех проблем, с которыми люди обратились.Прежде холодный сезон становился испытанием. Теперь же люди знают, что они будут и с электроэнергией, и с водой.Мария Платанюк."Вести-Владимир"