27 сентября в Камешевском районе загорелись два жилых частных дома, стоящих рядом друг с другом. Сообщение в службу спасения поступило в 13:01, и на вызов оперативно выехали 4 единицы техники, 12

27 сентября в Камешевском районе загорелись два жилых частных дома, стоящих рядом друг с другом. Сообщение в службу спасения поступило в 13:01, и на вызов оперативно выехали 4 единицы техники, 12 человек личного состава МЧС России. Из-за того, что звонок был поздним, к прибытию пожарных оба здания уже полыхали. Бригады успели предотвратить дальнейшее распространения огня