В регионе продолжается частичная мобилизация. Сегодня в ковровский учебный центр отправили...
В регионе продолжается частичная мобилизация. Сегодня в ковровский учебный центр отправили мобилизованных из Петушинского района. Как провожали призывников расскажет наш корреспондент Максим Калашников.
Первым делом - проверка документов. Затем - медицинское освидетельствование. Без внимания врача не останется ни одна жалоба, заявляют в медкомиссии.
Ольга Детинкина, заместитель председателя военно-врачебной комиссии военного комиссариата Петушинского района:
– Запрашиваем имеющие у него документы, делаем ксерокопии. Рекомендуем дообследоваться или явиться за направлением для обследования в нашей больнице. Решение о его годности будет принято после рассмотрения всех медицинских документов.
Петушинский районный комиссариат готовит к отправке очередную группу мобилизованных. Сотрудникам военкомата помогают члены "Боевого братства".
Александр Багров, руководитель Петушинского отделения "Боевого братства", полковник запаса:
– Все абсолютно мотивированы. Конечно, все переживают. Но у всех дух боевой, абсолютно. Нет тех, кто бы мандражировал. Или кто бы пошел в отказ. Все, кто прошел мимо нас - все с хорошим настроением.
Короткая беседа и досмотр содержимого рюкзаков. С собой призванные могут взять теплые вещи и дорожную аптечку. Холодное оружие, алкоголь - под строгим запретом. Небольшой продуктовый набор для каждого мобилизованного подготовила районная администрация при поддержке местных предпринимателей. Призванным и их семьям обещают оказывать всю возможную поддержку.
Дмитрий Лызлов, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:
– Определенные сложности, которые имели место на первом этапе, мы проанализировали. Сделаны выводы. Здесь мы видим, что достаточно четко все организовано.
Александр Курбатов, глава администрации Петушинского района:
– На всех уровнях любая поддержка, которую может муниципалитет оказать, она будет безусловно оказана, в полном объеме.
Как сообщил губернатор Александр Авдеев за шесть дней, с двадцать первого сентября из учебного центра домой вернулись пять получивших повестки жителей региона. Двое из них не должны были там оказаться по состоянию здоровью.
В Петушках на пункт сбора большинство пришли по повестке. Но есть и добровольцы, которые несмотря на возраст, готовы снова встать в строй.
Сергей Бобков, военный комиссар Петушинского района:
– Есть, действительно, такие граждане, которые хотят участвовать в этом возрасте в проведении мобилизации. Решается это на уровне командиров воинских частей. Подходит он им по военно-учетной специальности, готовы они его принять в возрасте 45+, они его принимают и рассматривают его как военнослужащего.
К проходящей мобилизации призывники относятся с должным спокойствием и пониманием, что их помощь сегодня необходима тем, кто уже на линии огня.
Максим, мобилизованный:
– Я считаю, что нужно выполнить свой долг достойно. Защитить российское население. Вернемся, я думаю.
Андрей, мобилизованный:
– Чтобы не переживали, не волновались. Все будет хорошо. Победа за нами.
На службу мобилизованных провожают родные и близкие. Впереди каждого ждет дополнительная подготовка, а затем выполнение задач по защите Родины.
Максим Калашников, Егор Герасимов, Светлана Анфинатова и Сергей Акинтьев.
Вести-Владимир