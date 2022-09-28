В регионе продолжается частичная мобилизация. Сегодня в ковровский учебный центр отправили...

В регионе продолжается частичная мобилизация. Сегодня в ковровский учебный центр отправили мобилизованных из Петушинского района. Как провожали призывников расскажет наш корреспондент Максим Калашников.Первым делом - проверка документов. Затем - медицинское освидетельствование. Без внимания врача не останется ни одна жалоба, заявляют в медкомиссии.Ольга Детинкина, заместитель председателя военно-врачебной комиссии военного комиссариата Петушинского района:– Запрашиваем имеющие у него документы, делаем ксерокопии. Рекомендуем дообследоваться или явиться за направлением для обследования в нашей больнице. Решение о его годности будет принято после рассмотрения всех медицинских документов.Петушинский районный комиссариат готовит к отправке очередную группу мобилизованных. Сотрудникам военкомата помогают члены "Боевого братства".Александр Багров, руководитель Петушинского отделения "Боевого братства", полковник запаса:– Все абсолютно мотивированы. Конечно, все переживают. Но у всех дух боевой, абсолютно. Нет тех, кто бы мандражировал. Или кто бы пошел в отказ. Все, кто прошел мимо нас - все с хорошим настроением.Короткая беседа и досмотр содержимого рюкзаков. С собой призванные могут взять теплые вещи и дорожную аптечку. Холодное оружие, алкоголь - под строгим запретом. Небольшой продуктовый набор для каждого мобилизованного подготовила районная администрация при поддержке местных предпринимателей. Призванным и их семьям обещают оказывать всю возможную поддержку.Дмитрий Лызлов, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:– Определенные сложности, которые имели место на первом этапе, мы проанализировали. Сделаны выводы. Здесь мы видим, что достаточно четко все организовано.Александр Курбатов, глава администрации Петушинского района:– На всех уровнях любая поддержка, которую может муниципалитет оказать, она будет безусловно оказана, в полном объеме.Как сообщил губернатор Александр Авдеев за шесть дней, с двадцать первого сентября из учебного центра домой вернулись пять получивших повестки жителей региона. Двое из них не должны были там оказаться по состоянию здоровью.В Петушках на пункт сбора большинство пришли по повестке. Но есть и добровольцы, которые несмотря на возраст, готовы снова встать в строй.Сергей Бобков, военный комиссар Петушинского района:– Есть, действительно, такие граждане, которые хотят участвовать в этом возрасте в проведении мобилизации. Решается это на уровне командиров воинских частей. Подходит он им по военно-учетной специальности, готовы они его принять в возрасте 45+, они его принимают и рассматривают его как военнослужащего.К проходящей мобилизации призывники относятся с должным спокойствием и пониманием, что их помощь сегодня необходима тем, кто уже на линии огня.Максим, мобилизованный:– Я считаю, что нужно выполнить свой долг достойно. Защитить российское население. Вернемся, я думаю.Андрей, мобилизованный:– Чтобы не переживали, не волновались. Все будет хорошо. Победа за нами.На службу мобилизованных провожают родные и близкие. Впереди каждого ждет дополнительная подготовка, а затем выполнение задач по защите Родины.Максим Калашников, Егор Герасимов, Светлана Анфинатова и Сергей Акинтьев.Вести-Владимир