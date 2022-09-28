ОЧНЫЕ мастер-классы по ораторскому искусству, технике раскрепощения и основам актерского мастерства...

ОЧНЫЕ мастер-классы по ораторскому искусству, технике раскрепощения и основам актерского мастерства для владимирцев сегодня проведут артисты областного драмтеатра.Они принимают эстафету Всероссийской театральной акции "В первом ряду". Гостей ждет встреча со звездами владимирской сцены - Николаем Гороховым и Валерией Емельяновой. Подискутировать о роли театра в современной жизни можно будет с режиссером Владимиром Кузнецовым. Акция пройдет в Областном доме работников искусств, начало в 16 часов. Вход свободный.