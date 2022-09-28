Житель Собинки с инвалидностью обратился в прокуратуру с жалобой на нарушение его прав по лекарственному обеспечению. Известно, что заявитель страдает бронхиальной астмой и нуждается в

Житель Собинки с инвалидностью обратился в прокуратуру с жалобой на нарушение его прав по лекарственному обеспечению. Известно, что заявитель страдает бронхиальной астмой и нуждается в приеме жизненно необходимых медикаментов, но в облздраве никаких мер по выдаче положенных лекарств потерпевшему не предпринимали. В результате прокурор обратился в Собинский городской суд с требованием обязать ведомство выдать заявителю