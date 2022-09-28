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Не пропустите в программе "Вести-Владимир":Авдеев в "учебке"От бытовых условий до медицинской помощи. Как расположились мобилизованные в учебном центре в Коврове?Льготные лекарстваРодители детей-диабетиков добились получения необходимого медоборудования. Как прошла их встреча с прокурором области?Все включеноВ Звягиных горах Александровского района, наконец, дали свет. Благодаря чему удалось отремонтировать линию электропередачи?