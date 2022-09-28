Не пропустите в программе Вести-Владимир:
Авдеев в учебке
От бытовых условий до медицинской...
Не пропустите в программе "Вести-Владимир":
Авдеев в "учебке"
От бытовых условий до медицинской помощи. Как расположились мобилизованные в учебном центре в Коврове?
Льготные лекарства
Родители детей-диабетиков добились получения необходимого медоборудования. Как прошла их встреча с прокурором области?
Все включено
В Звягиных горах Александровского района, наконец, дали свет. Благодаря чему удалось отремонтировать линию электропередачи?