Смотрите в итоговом выпуске Вестей: Частичная мобилизация Мобилизованные из Петушинского района...

Смотрите в итоговом выпуске "Вестей":Частичная мобилизацияМобилизованные из Петушинского района сегодня отправились в Ковровский учебный центр. Как их провожали и много ли добровольцев?COVID отступает?Заболеваемость COVID-19 вышла на плато. Пик пройден. А что с внеплановыми каникулами в школах?Все включеноВ Звягиных горах Александровского района, наконец, дали свет. Как удалось решить многолетнюю проблему?