Смотрите в итоговом выпуске Вестей:
Частичная мобилизация
Мобилизованные из Петушинского района...
Смотрите в итоговом выпуске "Вестей":
Частичная мобилизация
Мобилизованные из Петушинского района сегодня отправились в Ковровский учебный центр. Как их провожали и много ли добровольцев?
COVID отступает?
Заболеваемость COVID-19 вышла на плато. Пик пройден. А что с внеплановыми каникулами в школах?
Все включено
В Звягиных горах Александровского района, наконец, дали свет. Как удалось решить многолетнюю проблему?