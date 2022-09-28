Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Итоги референдума
Завершился референдум по вхождению...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Итоги референдума
Завершился референдум по вхождению четырех новых регионов в состав России. Как голосовали переселенцы из Донбасса во Владимире?
- Губернатор в "учебке"
В каких условиях живут мобилизованные под Ковровом? Губернатор Александр Авдеев посетил учебную часть.
- Победа диабетиков
Родители детей диабетиков добились получения нужного медоборудования. Но какие проблемы еще только предстоит решить? Прокурор области встретился с мамами.