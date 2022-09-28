В дорогу зовут авторы нового литературного теста на портале Культура.рф. Поклонникам русской...

В дорогу зовут авторы нового литературного теста на портале Культура.рф. Поклонникам русской классики предлагают вспомнить, как путешествовали и просто прогуливались герои повестей и романов: "Анна Каренина", "Капитанская дочка", "Обломов", "Идиот".Задания представляют собой фрагменты произведений с описанием дорожных пейзажей.Герои передвигаются пешком, верхом, в повозках запряженных тройками и на перекладных. Видят дорогу во сне или с площадки "воксала". Тест сопровождают атмосферные иллюстрации и развернутые пояснения.