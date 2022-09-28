Подрядчик уже разработал проект по усовершенствованию систем вентиляции, отопления и кондиционирования. Оборудование уже заказано. После завершения ремонта начнётся его установка.

Подрядчик уже разработал проект по усовершенствованию систем вентиляции, отопления и кондиционирования. Оборудование уже заказано. После завершения ремонта начнётся его установка.Накануне ход восстановительных работ оценил губернатор области Александр Авдеев. В своём телеграмм-канале он сообщил, что подрядчик может закончить реконструкцию раньше срока – в сентябре следующего года. По контракту срок сдачи объекта – начало 2024 года.Пространство преобразится не только внутри театра, но и на прилегающей территории. Перед строителями стоит задача сделать культурное пространство, отвечающее современным стандартам.