Россиянам рассказали об обновленных правилах Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Россиянам рассказали об обновленных правилах Обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
"Парламентская газета" сообщает, что изменения в правилах ОСАГО вступают в силу уже на этой неделе – в субботу, 1 октября 2022 года. Они касаются как оформления ДТП, так и компенсаций расходов. Есть и другие нюансы.
Так, при аварии участники были должны записывать фамилии и адреса очевидцев ДТП и указать их в извещении, однако теперь этого делать не нужно. Кроме того, результаты экспертизы можно будет получить автоматически – необходимо лишь указать в заявлении либо электронную почту, либо личный кабинет пользователя ОСАГО, либо офис страховой компании – в общем, любой удобный способ связи.
Если раньше организация, предоставляющая страхование, компенсировала расходы на эвакуацию автомобиля, то теперь она будет обязана возместить и почтовые расходы на отправку необходимых документов. При замене государственного номера после ДТП страховщик сможет узнать об этом из базы.
А еще в случае, если у транспортного средства появился новый собственник, прежний владелец будет должен сообщить об этом в страховую компанию в письменной форме. При утере машины нужно подтвердить произошедшее документами из ГИБДД (о снятии авто с учета). Таковы новые правила ОСАГО.