29 сентября в 12:00 на территории Успенского собора откроют тактильный макет храма. Объект культурного наследия ЮНЕСКО – будет в доступен каждого жителя областного центра. Церемония открытия

29 сентября в 12:00 на территории Успенского собора откроют тактильный макет храма. Объект культурного наследия ЮНЕСКО – будет в доступен каждого жителя областного центра. Церемония открытия пройдет в рамках проекта «Особый взгляд на «Золотое кольцо». Его целью является решение проблемы адаптации памятников архитектуры под граждан с ограниченным зрением. В открытии макета во Владимире поучаствуют городские