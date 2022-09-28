В областном центре накануне почтили помять детей и взрослых, погибших при террористической атаке на...

В областном центре накануне почтили помять детей и взрослых, погибших при террористической атаке на школу в Ижевске. Акция памяти и скорби прошла на территории храма Кирилла и Мефодия при ВлГУ. В субботу здесь будет проведена большая панихида.Напомним, утром 26 сентября 34-летний Артем Казанцев, вооруженный двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые, вошел в школу номер 88 города Ижевск и устроил стрельбу. Погибло 17 человек из них 11 детей, еще 23 человека получили ранения. Акции памяти и скорби проходят сейчас по всей стране.Снежанна Чумак, студентка ВлГУ:- Дети - их всегда очень сильно жалко, взрослые, которые там погибли. Я лично больше ничего не могу сказать, потому что у самой на душе очень тяжелый груз, и я только выражаю соболезнование близким и родным.Елена Пронина, руководитель координационного центра ВлГУ по формированию у молодежи активной гражданской позиции:- Именно в такие моменты у человека есть внутренняя потребность выразить сочувствие, сострадание, сказать всем и в первую очередь себе, что мы не одни в этом мире.