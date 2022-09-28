В центре Владимира на старинной улочке Княгининской производятся ремонтные работы. Уложен новый...

В центре Владимира на старинной улочке Княгининской производятся ремонтные работы. Уложен новый асфальт на дороге, обновляют и тротуары, которые уже многие годы представляли опасность для пешеходов и непреодолимое препятствие для людей с колясками или маломобильных граждан.Но радость горожан от обустройства улицы сменилась тревогой за деревья, которые там растут. Они оказались засыпаны щебнем вплоть до ствола и залиты асфальтом.Для выживания дерева нужно оставлять свободное пространство вокруг ствола минимум в два метра диаметром с укладкой туда защитной решётки. Если этого не сделать, то деревья засохнут.Наш читатель обратился в Центр управления регионом с этим вопросом и получил ответ: «По данному вопросу представители подрядной организации были вызваны в управление по охране окружающей среды г. Владимира. На руководство организации составлен протокол об административном правонарушении. Срок устранения замечаний - до 3 октября».Будем следить за развитием событий и расскажем, как подрядная организация исправит свои ошибки.Фото прислано подписчиком