Во Владимирской области утверждена областная программа по обращению с отходами на 2022 — 2024...

Во Владимирской области утверждена областная программа по обращению с отходами на 2022 — 2024 годы.В ее задачи входит развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации, экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению отходов. Увеличение доли переработки отходов и экологическая реабилитация территорий свалок в приоритете.На выполнение программы областной бюджет направляет почти 305 миллионов рублей, местные — 55 млн.В постановлении отмечается, что сложившаяся в области система обезвреживания ТКО основана на размещении на полигонах и свалках и не соответствует современным требованиям. Слабо развита отрасль по переработке отходов и производству из них товаров.Во Владимирской области расположены восемь объектов, предназначенных для размещения отходов. Основными проблемами в их деятельности остаются: перегруженность действующих полигонов ТКО, у большей части которых заканчивается срок эксплуатации; нехватка земельных участков, подходящих для строительства новых полигонов; недостаток средств на реконструкцию и рекультивацию объектов.В настоящее время 11 свалок нуждаются в проведении рекультивации. До 2024 года заканчивается срок эксплуатации у Кольчугинского, Киржачского и Юрьев-Польского полигонов ТБО. Максимальный остаточный ресурс имеют комплекс по переработке и захоронению ТКО у деревни Марьинка Камешковского района, центр захоронения ТКО у деревни Бабанино Петушинского района, а также Муромская городская свалка ТБО. Все их нужно готовить к рекультивации и искать новые площади для строительства полигонов.Авторы программы называет основные факторы, способствующие возникновению незаконных мест складирования отходов:отсутствие в сельских территориях системы сбора и удаления отходов;несоблюдение существующих графиков вывоза отходов;не 100%-й охват договорными взаимоотношениями по вывозу отходов собственников земли.Помимо решения этих проблем, необходимо наращивать темпы переработки отходов. Мощность существующих мусоросортировочных комплексов позволяет обработать менее 30% образующихся отходов в год.Владимирские производители не заинтересованы во вторичном сырье, делает вывод департамент природопользования и охраны окружающей среды. Всего от 5 до 15% отбора вторичных ресурсов имеют существующие немногочисленные комплексы по сортировке. Отсутствие системных решения приведет к еще большим площадям свалок, загрязнению почвы и окружающей среды.Власти ждут инвесторов, готовых вложиться в переработку отходов.В рамках программы намечено строительство и реконструкция 7 объектов отходной инфраструктуры, в том числе 4 мусоросортировочных комплекса, комплекс переработки отходов в Петушках и объект компостирования отходов у деревни Марьинка Камешковского района. Реализация этих планов должна позволить Владимирской области достичь нужных показателей: 65% отходов должно отправляться на сортировку к концу 2024 года.Фото: Pexels.com