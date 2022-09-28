На фоне роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом во Владимирской области на карантин пока...

На фоне роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом во Владимирской области на карантин пока не закрылась ни одна школа, но отдельные классы и группы в дошкольных учреждениях все же пришлось распустить по домам.На внеплановые "больничные" каникулы ушли 22 класса в тринадцати школах Владимира, Гусь-Хрустального, Мурома, Кольчугинского, Камешковского и Суздальского районов. В основном - из-за ОРВИ. По той же причине закрыты одиннадцать детсадовских групп. Педагогов, детей и родителей призывают делать прививки - от гриппа, ковида и желательно от пневмококка. Возбудителя бактериальной инфекции, которая чаще всего присоединяется к организму вслед за вирусом. Пневмококковая инфекция крайне опасна. Она провоцирует серьезные осложнения: пневмонию, менингит и отиты.