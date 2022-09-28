В регионе вновь стартовал всероссийский образовательный проект Урок цифры. Тема этого года -...

В регионе вновь стартовал всероссийский образовательный проект "Урок цифры". Тема этого года - "Искусственный интеллект в стартапах".Школьникам расскажут о ключевых компетенциях цифровой экономики. На сайте урокцифры.рф доступны материалы для учащихся, их родителей и учителей. Школьникам доступны видеолекции, для закрепления знаний есть игровой тренажер. Мобильная версия разработана для прохождения заданий дома.