На территории региона за прошедшие сутки 28 сентября лабораторно подтверждено 540 случаев...
На территории региона за прошедшие сутки 28 сентября лабораторно подтверждено 540 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это меньше, чем накануне.
214 - во Владимире
78 — в Ковровском районе
29 — в Гусь-Хрустальном районе
40 — в Муромском районе
24 — в Камешковском районе
27 — в Кольчугинском районе
22 — в Киржачском районе
23 — в Суздальском районе
2 — в Вязниковском районе
14 — в Радужном
15 — в Меленковском районе
31 — в Александровском районе
2 — в Петушинском районе
4 — в Селивановском районе
13 — в Юрьев-Польском районе
1 — в Судогодском районе
1 — в Собинском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 169 454 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).