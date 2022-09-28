На территории региона за прошедшие сутки 28 сентября лабораторно подтверждено 540 случаев...

На территории региона за прошедшие сутки 28 сентября лабораторно подтверждено 540 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это меньше, чем накануне.214 - во Владимире78 — в Ковровском районе29 — в Гусь-Хрустальном районе40 — в Муромском районе24 — в Камешковском районе27 — в Кольчугинском районе22 — в Киржачском районе23 — в Суздальском районе2 — в Вязниковском районе14 — в Радужном15 — в Меленковском районе31 — в Александровском районе2 — в Петушинском районе4 — в Селивановском районе13 — в Юрьев-Польском районе1 — в Судогодском районе1 — в Собинском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 169 454 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).