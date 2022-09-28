Во Владимирской области выявили 540 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 28 сентября. Днем ранее было 553. В лидерах по заражениям Владимир – 214 заболевших за сутки. На втором месте

Во Владимирской области выявили 540 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 28 сентября. Днем ранее было 553. В лидерах по заражениям Владимир – 214 заболевших за сутки. На втором месте – Ковров, там выявили 78 новых случая. 40 зараженный – в Муроме. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир – 46663 (+214 )Гусь-Хрустальный –