Сотрудниками полиции пресечены очередные факты управления транспортом водителями, находившимися в...

Сотрудниками полиции пресечены очередные факты управления транспортом водителями, находившимися в нетрезвом состоянииВ августе этого года сотрудники ГИБДД по Суздальскому району остановили скутер, которым управлял 57-летний житель Боголюбово. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили результаты проведенного освидетельствования. Также было установлено, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.При аналогичных обстоятельствах в конце августа в Судогодском районе был остановлен управлявший скутером 45-летний местный житель. Ранее его уже привлекали к ответственности за вождение в пьяном виде, однако он вновь сел за руль, употребив спиртное.И в Юрьев-Польском районе 38-летний водитель «Опеля» допустил такую же ситуацию.Во Всех случаях возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, информирует пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: https://ru.freepik.com/