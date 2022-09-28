«Мы вступаем в холодный период, при этом начинается демонтаж старых и монтаж новых витражных окон,...

«Мы вступаем в холодный период, при этом начинается демонтаж старых и монтаж новых витражных окон, составляющих одновременно и фасад здания. Договорились с подрядчиком выставлять тепловые завесы, но работы не приостанавливать, чтобы не срывать график. Аванс организации полностью выплачен. Объект на 80 процентов обеспечен строительными материалами и оборудованием, ежедневно здесь работает до 77 человек. На следующей неделе начнётся поставка стекол, и я приеду в театр снова, чтобы ещё раз сверить с подрядчиком график работ и уточнить детали», – отметил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, посетивший реконструируемый объект.На сегодня заключены контракты на поставку планшета сцены и оборудования, но устанавливать их можно только после завершения внутренних отделочных работ, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Основная концепция итогового преображения главной владимирской сцены – создание современного, интересного и содержательного культурного пространства внутри театра и вокруг него. Поэтому детально прорабатывается и модернизация пространства рядом со зданием. Внутри будут отреставрированы белокаменные стены фойе, вестибюля и зрительного зала, а также исторические медные светильники первого и второго этажей. Полы будут воссозданы из мрамора, новую жизнь получат и дубовые поручни парадных лестниц.Проект включает ремонт гримёрных для артистов, административных помещений, лестниц и коридоров. Предусмотрена современная система противопожарной безопасности.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области