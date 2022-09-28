В Щелковский перинатальный центр доставили женщину на 30-й неделе беременности. Во время обследования ей поставили диагноз преэклампсия. Патология, по данным интернет-издания , угрожала ..

В Щелковский перинатальный центр доставили женщину на 30-й неделе беременности. Во время обследования ей поставили диагноз преэклампсия. Патология, по данным интернет-издания , угрожала матери и двоим детям, которых она вынашивала. Ситуация осложнялась также тем, что беременность наступила в результате ЭКО."Дети родились с весом 1200 и 1180 грамм и благодаря усилиям наших врачей подросли, набрали вес и уже выписаны домой", – цитируют главврача перинатального центра Андрея Пастарнака .