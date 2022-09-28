Алла Пугачева уберегла дочь от трагедии.

Алла Пугачева уберегла дочь от трагедии.Накануне скончался Борис Моисеев, который занимал особое место в сердце многих российских артистов, в том числе Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. Последнюю певец называл своей дочерью. Говорят, она регулярно навещала тяжелобольного артиста.Теплые отношения между Моисеева и Орбакайте сформировались еще тогда, когда Кристина была ребенком. Например, в 1980-е она отправилась вместе с Борисом отдыхать в Сочи и без своей матери. Им настолько хорошо проводили время в Краснодарском крае, что 16-летняя дочь Пугачевой хотела продлить его.Перед возвращением в столицу Кристина предложила Борису немного попутешествовать на теплоходе "Адмирал Нахимов". Он был готов согласиться, но все-таки позвонил матери Орбакайте. Алла Борисовна запретила и приказала немедленно вернуться домой."Вы там что, с ума сошли? Вам чего не хватает? Возвращайтесь в Москву", – цитирует артистку "7дней.ru".К счастью, Кристина Орбакайте и Борис Моисеев поспешили домой, поскольку "Адмирал Нахимов" потерпел крушение, большинство пассажиров теплохода погибли. Так Алла Пугачева спасла жизнь любимой дочери и дорогому другу.