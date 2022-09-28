Эксперты отмечают, что большая часть семей с детьми хотели бы приобрести недвижимость площадью более 55 квадратных метров.

Эксперты отмечают, что большая часть семей с детьми хотели бы приобрести недвижимость площадью более 55 квадратных метров.Ипотека является одним из самых популярных в России способовприобретения недвижимости. Даже в условиях мировой экономической нестабильностиграждане нашей страны стремятся купить новое жилье. Благо, власти разработалиряд льготных программ, позволяющих банкам выдавать кредиты на дома или квартирына максимально выгодных условиях.Так, в скором времени в России могут снизить процент поипотеке для определенной категории жилья. Об этом сообщает газета"Известия" со ссылкой на руководителя государственной компании"Дом.РФ" Виталия Мутко. По словам чиновника, новые правилакредитования коснутся квартир с большим метражом.Оформить кредит со сниженной ставкой смогут граждане,претендующие на семейную ипотеку. Сегодня квартиры по данной программе можновзять в ипотеку со ставкой шесть процентов.Меж тем, эксперты отмечают, что большая часть семей с детьмихотели бы приобрести недвижимость площадью более 55 квадратных метров. Меж тем,большинство квартир в новостройках – однокомнатные, поэтому гражданам труднокупить жилье с несколькими комнатами. Данная мера, уверены специалисты, поможет,как потенциальным покупателям, так и продавцам недвижимости.По мнению представителя компании "Этажи" ТатьяныРешетниковой, при сохранении размера ежемесячного платежа и снижении ставки поипотеке всего на один процент граждане смогут приобрести квартиру дороже болеечем на 11%, а при снижении ставки на два процентных пункта – более 25%.