Высокие бордюры закрыли проезд. Жители Суздаля обеспокоены, что не смогут парковать автомобили в своих гаражах и под окнами. По периметрам дорог возводят высокий тротуар. Город

Высокие бордюры закрыли проезд. Жители Суздаля обеспокоены, что не смогут парковать автомобили в своих гаражах и под окнами. По периметрам дорог возводят высокий тротуар. Город благоустраивают к празднованию тысячелетия. В сложном положении оказались жильцы ряда домов на улице Васильевская. Евгений Павлов, корреспондент 6 канала По словам местных жителей, ранее уровень подъезда к земельному участку соответствовал