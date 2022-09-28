В непогоду водители жалуются на плохую видимость и плохое сцепление на мокрых трассах. За последние сутки в регионе зарегистрировано четыре аварии с пострадавшими. Серьезное ДТП произошло

В непогоду водители жалуются на плохую видимость и плохое сцепление на мокрых трассах. За последние сутки в регионе зарегистрировано четыре аварии с пострадавшими. Серьезное ДТП произошло в Ковровском районе. По информации дорожной полиции, иномарка врезалась в дерево. Авария случилась в ночь на 28 сентября, на седьмом километре автодороги «Сельские дворики – Ковров – Шуя». Автомобиль