В Александрове осужденного за убийство посадят на 13 лет. Известно, что в декабре 2015 года он находился со своим 59-летним товарищем в дачном домике. Осужденный попросил собутыльника сходить за

В Александрове осужденного за убийство посадят на 13 лет. Известно, что в декабре 2015 года он находился со своим 59-летним товарищем в дачном домике. Осужденный попросил собутыльника сходить за спиртным, но тот отказался. В ярости мужчина нанес не менее 6 ударов деревянным бруском в область лица и головы своему знакомому. Опасаясь ответных действий, мужчина подпер