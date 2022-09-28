Жителю города Гусь-Хрустальный вынесли приговор за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что 25 мая текущего года обвиняемый уже был оштрафован за аналогичное преступление

Жителю города Гусь-Хрустальный вынесли приговор за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что 25 мая текущего года обвиняемый уже был оштрафован за аналогичное преступление и был лишен прав, но недавно совершил его снова. Нарушителя остановили полицейские и попросили пройти освидетельствование на состояние опьянения, от чего мужчина отказался. По итогу Гусь-Хрустальный городской суд назначил ему наказание